El Festival Nacional de Compositores de San Juan del Cesar, en La Guajira, terminó en medio de actos vandálicos, que se registraron cuando Silvestre Dangond iniciaba su presentación.

Luego de que terminara la actuación de los concursantes y se anunciaran los ganadores en las categorías de Aficionados y Profesional, subió a tarima La Gente de Omar Geles y el cantante Orlando Liñán.

A las 2 a.m., cuando el urumitero Silvestre Dangond apareció en el escenario para darle fin al evento y empezó a interpretar el tema Materialista, comenzaron los desmanes, al parecer, porque personas ubicadas en los palcos y la zona VIP, se levantaron cuando el artista comenzó a cantar y no dejaban ver a los de General, por lo que hubo alguna molestia. Sin embargo las autoridades y organizadores del evento no se explican por qué comenzaron los desmanes.

Una lluvia de botellas, sillas, mesas y todo tipo de elementos fue lanzada por el público hacia la tarima donde se encontraba Silvestre. El artista pidió 'calma y prudencia' para continuar su espectáculo, pero no fue escuchado.

Uno de los asistentes aseguró que l'Calma San Juan, recuerden que no podemos responder con insultos, ni de la misma manera que nos atacan. No empañen el espectáculo porque vinimos a cantar con todo el amor', exclamó Dangond en el escenario, y fue en ese instante cuando una botella por poco afecta su integridad. La seguridad del artista decidió llevarlo al camerino y resguardarlo.

En las afueras del lugar hubo enfrentamientos entre la población civil y el Esmad de la Policía Nacional, que lanzó gases lacrimógenos para calmar la situación.

EL HERALDO conoció que en el Hospital de San Juan se atendieron siete personas que luego fueron dadas de alta, aunque se presume que hubo más personas afectadas. El comandante de la Policía, coronel Alejandro Calderón Celis, dice que hubo un uniformado herido. Ganadores del festival. A pesar de los desórdenes, en el cierre de esta edición número 39 del Festival de Compositores, fueron nombrados los ganadores por cada categoría.

El ingeniero de sistemas Róbinson Montaño ganó la categoría Profesional, con el paseo Ser Compositor. Esta canción fue acreedora de 94 puntos, la calificación más alta del jurado.

Montaño, oriundo de San Juan del Cesar, ya había ganado en Canción Inédita en 2006 en este festival. El cesarense, desde hace 20 años, está componiendo canciones inspiradas en las raíces del vallenato.

'Estoy encantado de volver a mi tierra a mostrar mi talento. La canción ganadora habla del orgullo de ser compositor, y es una convocatoria para que el semillero de ahora componga con el alma. Siempre me identificado en traer letras raizales', puntualizó Montaño.

En la categoría Aficionados, el primer puesto fue para el poeta y escritor Enrique Vega, con el paseo Poeta Soñador, que obtuvo 91 puntos de calificación.