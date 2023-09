Víctimas del conflicto en Sucre denuncian revictimizaciones

Marta Robles también dijo que en Montes de María el proceso de paz sigue engavetado, no hay garantías para ejercer liderazgos y defensas, y lo peor, las autoridades poca o ninguna atención le prestan a las más de 8 alertas tempranas que ha emitido la Defensoría del Pueblo.

“Las garantías de no repetición no existen porque en Montes de María se está agudizando el conflicto. San Onofre es una bomba de tiempo”, puntualizó Robles, no sin antes exigir que se active la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT) y que se le preste la atención que merece a la Mesa Territorial de Garantías.