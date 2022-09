La vida entre las aguas que sigue sin acostumbrar a los moradores de El Limón

Mientras que Nubis Acuña Hoyos, que reside en el barrio Mico de El Limón y tiene 68 años, explica que la situación es muy difícil porque las aguas que los tienen inundados desde marzo no los dejaron cultivar y no tienen qué comer y de qué subsistir.

“Hoy vemos una vida tan cara, costosa, y lo peor es que nosotros no tenemos cómo afrontarla porque no sembramos nada. No es lo mismo comer el arroz que uno siembra que tener que comprar una libra en 2.700 pesos como lo está hoy”, asegura esta mujer que es nativa del municipio de Sucre-Sucre y completa 28 años de estar en El Limón.

“Soy anfibia, he vivido toda la vida en medio de las aguas, pero uno no se acostumbra a esto porque estar en el año por mucho tiempo no es fácil y menos sin producir, hasta el pescado está escaso. La gente sale y traen las canoas vacías”, anota Nubis.