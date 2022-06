Rafael Orozco ‘no muere’ en la memoria de los sincelejanos

Este reconocido locutor dice que Rafa no muere porque su música es buena, incluso a la nueva generación “que le gusta la poesía, el costumbrismo, el sentimiento, el canto al amor, a la mujer y a la naturaleza, lo prefieren a él y eso lo vemos reflejado en mi programa cuando llaman a pedir esas canciones. Eso me lleva a decir que el Binomio de Oro de Rafa está vivo. La música buena y bonita no pasan nunca de moda”.

El Show del Binomio nació en el año 1.986 en la emisora Radio Costanera, de allí pasó a Radio Majagual, luego a Radio Sincelejo y llegó en el 2011 a Olímpica Stéreo donde para hoy, en los 30 años de ausencia de su creador y voz líder, tienen previsto realizar un homenaje que inicia a las 6:00 de la mañana y culmina a las 10:00 “y seguramente nuestro director Emilio Núñez continuará durante lo que resta del día haciendo un especial de Rafael Orozco, como siempre ocurre”.