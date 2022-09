Magisterio de Sucre exige buenos servicios de salud

En particular este maestro tuvo que costearse un costoso tratamiento por un problema en uno de sus pies debido a la atención tardía y ahora se muestra preocupado porque llevaba 20 días esperando la asignación de una cita de oftalmología y justo ayer que volvió a ir en busca de la programación de esta le hicieron saber que no hay agenda para este mes y que debe esperar octubre.

“O sea que si mi problema de visión es grave puedo quedar ciego porque no hay atención oportuna”, remató.

Y si esto ocurre con los activos con los pensionados ni se diga y de esto da fe el expresidente de la Asociación de Educadores de Sucre (Ades), Salvador Vanegas Cárcamo, y quien ahora es el presidente de la asociación de pensionados. Precisa que “el sistema de salud que cobija al magisterio en estos momentos es precario y cada día desmejora. Nosotros los pensionados que necesitamos una atención preferencial por la edad y la condición de salud que afrontamos podemos decir que estamos en crisis porque no hay oportunidad en la atención médica y menos en la entrega de los medicamentos”.

Ubaldo Corrales Pérez, presidente de Ades, denunció en medio de la movilización que hay una situación especial de salud con el pensionado Roberto Mendoza, quien no puede procesar bien los alimentos porque tiene el esófago cerrado, y debido a la mala prestación de los servicios de salud que hay en Sucre se fue a Montería y luego a Medellín por sus propios medios a buscar atención y ahora necesita que el tratamiento urgente, en especial un procedimiento que vale 10 millones de pesos, se siga en este departamento y lleva 5 días en esa lucha sin obtener respuesta positiva.

Se muestra preocupado el directivo docente sindical porque el contrato que tiene Unión Temporal del Norte - Región 5 - Medicina Integral S.A. – Clínica Las Peñitas, se renovó de forma automática, por eso exige que mejoren y que el Gobierno Nacional actúe frente a la Fiduprevisora que es quien debe hacer veeduría y al parecer no lo está haciendo.

“No se entregan los medicamentos a tiempo y cuando lo hacen no están completos, siempre hay pendientes, hay un cartel de los medicamentos pendientes que nunca entregan. Este contrato lo tienen los amigos de la gente de la Fiduprevisora y por eso no le exigen nada a los prestadores. Este es el cartel de amigos enquistados en el Ministerio de Educación y en la Fiduprevisora que para administrar los recursos del magisterio cobra 55 mil millones de pesos al año y no controla al prestador”, puntualiza Corrales.