Los pagos en el sector salud de Sucre aún no se reflejan

Entre tanto María Teresa Ortiz, presidenta de la Asociación Nacional de Trabajadores Hospitalarios de Colombia (Anthoc), indicó que “con los anuncios de pago, que no se han hecho efectivos como lo están diciendo en la gobernación, lo que han hecho es perjudicar a nuestros compañeros porque las personas a las que ellos les deben les han empezado a cobrar y como no les pagan creen que les están mintiendo”.

Anotó que la crisis del Hospital Universitario de Sincelejo (HUS), que es el ente absorbente, es cada vez peor al punto que en la mañana de este lunes 9 de octubre renunciaron, porque no les pagan, cinco empleados del área de facturación.

María Teresa Ortiz dejó en claro que si en las próximas horas se produce el pago del mes de septiembre para el personal de planta del HUS es porque “llegó el giro directo por valor de 1.060 millones de pesos y con la nómina que antes de la absorción valía 700 millones de pesos y ahora es del 1.260 quiere decir que faltan 200 millones de pesos. Nos deben también el retroactivo y a los de cooperativas o tercerizados les adeudan 4, 6 y hasta 7 meses”, anotó la sindicalista.

Finalmente Ortiz le pide al Gobierno Nacional, en especial al Ministerio de Salud y a la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) que no desvíen su mirada de la salud de Sucre que está en crisis, “no tenemos Banco de Sangre, después de ser los pioneros hoy no contamos con eso y el laboratorio es un elefante blanco, no funciona y estamos haciendo las veces de este en un callejón de la consulta externa. No entiendo que ganan con decir las cosas como no son”.