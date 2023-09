En Sucre investigan las amenazas en contra de seis candidatos

Adujo que estando en la Gobernación de Sucre en desarrollo del Cabildo Abierto por la Seguridad el 21 de marzo de 2023 fue amenazado a través de un mensaje de texto.

“Desde ese momento, siendo yo precandidato a la alcaldía de Sincelejo, fui amenazado en presencia de todas las autoridades y medios de comunicación y de inmediato presenté la denuncia. Le he hecho seguimiento y hasta el momento no he obtenido respuesta de ninguna autoridad a pesar de que la UNP y la Policía Nacional realizaron las medidas que ya hoy no tengo. Hubo estudios de seguridad por parte de la UNP y no tengo aún respuesta de ello. Me encuentro desprotegido”, dijo Alfaro Rivero.

A esto se suma que el 30 de agosto en el lanzamiento oficial de su campaña en un sitio público y céntrico de Sincelejo fue asesinado a balazos uno de los presentes.

Con hechos como estos en los que en Sucre a diario asesinan a dos personas y una más en Sincelejo el candidato Aldemar Alfaro considera que en el departamento no hay plenas garantías de seguridad para desarrollar un debate electoral, y por eso este domingo se reunió con el Comandante de la Policía para solicitarle acompañamiento en algunos de sus recorridos por los barrios que son considerados con graves problemas de inseguridad en la capital sucreña.