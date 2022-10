Volver al Futuro: el reencuentro de Michael J. Fox y Christopher Lloyd

Y también artistas del cómic, como Arthur Adams, de "X-men y The Walking Dead" o Dan Mora de "Batman/Superman world finest 2022" que atienden a sus seguidores, firman autógrafos y venden sus trabajos.

James, uno de los miles de visitantes, ojea a toda velocidad los cómics guardados en cajas de uno de los numerosos puestos de la feria y ya ha seleccionado una treintena que piensa comprar.

"Siempre he sido un fanático de Sub-Mariner, así que siempre que veo cómics en los que aparece y no los tengo los agarro. También me gustan los Simpson y los cómics de ese estilo", explica a EFE en los pasillos de esta feria, epítome de la cultura pop.