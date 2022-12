¡A vivir la magia de la Navidad en la Gran Parada de la Luz!

La realeza carnavalera estará plena con la participación de los Reyes del Carnaval de los Niños 2023, Tahiana Rentería De Ávila y Diego Chelia. Los reyecitos nos sumergirán en una ‘Dulce Navidad’, una puesta en escena en la que estarán acompañados de renos, estrellas, burbujas y dulces, para compartir la magia decembrina con la niñez de Barranquilla a lo largo de la carrera 44.

Durante el recorrido, Tahiana lucirá una fantasía en estilo copo de nieve, un tul recamado en perlas, lentejuelas y pedrería en tonos azules, diseñado por Julie Henríquez De Donado. El montaje navideño está bajo la coordinación de Gabriel Vélez, al son de canciones emblemáticas de la Navidad.

Artistas como la cantautora Margarita Doria, Guliana, la ilustrísima Tuna de Barranquilla y el cantautor y productor barranquillero Nicolás Tovar, se suman para entonar los mejores villancicos de todos los tiempos.

“Desde el inicio de la Gran Parada de la Luz me uní a este desfile y fui el creador del himno oficial. Hoy me siento contento de ver imágenes de tantos desfiles tan bellos que no tienen nada que envidiarle a ningún desfile nocturno del mundo, tenemos unas carrozas espectaculares y una atmósfera de familiaridad en la que Barranquilla se desborda a las calles en unión y paz. Así que invito a todos a que se sumen a esta bonita causa que lidera Pan y Panela, iré a bordo de una carroza junto a Margarita Doria interpretando mis Villancicos en cuerda de nylon y la canción que compuse para este desfile”, dijo Tovar.