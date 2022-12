Un final de año lleno de premios y nuevos videojuegos

Marvel’s Midnight Suns, es uno de los grandes nombres de este diciembre y se encuentra disponible en plataformas como PC, PS5 y Xbox Series. Este es un juego de estrategia por turnos protagonizado por los superhéroes de Marvel, en el que el jugador puede adentrarse con varios héroes y antihéroes que hasta ahora no habían coincidido en ninguna línea temporal.

The Witcher, la popular saga de juegos que inspiró la serie de Netflix, regresa con la entrega número tres llamada Wild Hunt, en la que el jugador se mete en la piel del querido cazador de monstruos Gerald de Rivia.

Esta renovada versión estará disponible a partir del 14 de este mes e incluye texturas renovadas, trazado de rayos, menores tiempos de carga y una mayor resolución y fluidez de imagen.

Para los amantes de la velocidad, una de las sagas de videojuegos más emblemáticas es Need for Speed, que retorna a las distintas consolas de videojuego con Need for Speed: Unbound, la cual es desarrollada por Criterion, los responsables de uno de los capítulos más recordados de esta franquicia, Need for Speed: Most Wanted.

En esta versión el juego cambia su estética y sorprende a sus usuarios con un toque anime que le da un aspecto diferente a lo acostumbrado a esta saga.