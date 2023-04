Valledupar activó el “modo Festival”

Tocar guacharaca y cantar al mismo tiempo no es nada fácil, pero lo ha logrado con valentía y sobretodo con mucha disciplina. Es Lina Tairini Acosta, una indígena de la etnia Arhuaca quien con su melodiosa voz y la destreza para tocar la guacharaca, se ha ganado poco a poco un espacio en el vallenato femenino. Manifiesta que es la única de su etnia que toca la guacharaca y que a futuro desea dirigir una agrupación para recorrer el mundo y dar a conocer sus raíces, a través de la música.

“Me enseñó un profesor, mi abuela siempre me llevaba a Valledupar, yo soy de Pueblo Bello, Cesar. Desde los 8 años he tocado acordeón, que yo sepa he sido la primera en tocar la guacharaca, tengo 13 años y me he dedicado a estudiar este bello instrumento”.

Aclaró que, en la etnia Arhuaca hay músicos que han dejado huellas en diferentes escenarios. “No es normal que una indígena toque un instrumento, la gente lo ve a uno y se sorprende, porque además como tocamos, no nos queda grande, esto es cultura nos gusta hacer parte de ella, que bonito todo esto”.