‘Una noche memorable’ protagonizó el show de clausura del Mundial

‘Una noche memorable’, fue el acto que sirvió de prólogo a esta gran final. Para vivirla, presentó las canciones de la banda sonora oficial que han acompañado todo el torneo. Actuaron en directo Davido y Aisha, con su tema (Hayya Hayya) Better Together; Ozuna y Gims, que interpretaron Arhbo; y las estrellas Nora Fatehi, Balqees, Rahma Riad y Manal, que cantarán Light the Sky.

'Arhbo', es un tema de Ozuna junto a GIMS y RedOne. El primero es un rapero franco-congoleño que ha vivido la mayor parte de su vida en el país galo y RedOne es un compositor y cantante marroquí. La canción se convirtió en el tema oficial de la FIFA para el Mundial de Qatar 2022.