Un Gabo amante del café convertido en película

La relación de Hernando Olivares con Gabriel García Márquez no solo se limita a esa cercanía de su madre y su hermano a través del café, sino que el propio cineasta fue pupilo de Gabo cuando el cataquero era profesor en la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, de Cuba.

Hasta allá llegó Olivares para formarse como cineasta, y tan misteriosa como es la vida lo reunió con el amante del café de su madre.

“Cuando yo me voy para Cuba, Germán Vargas Cantillo me dice: Gabo está necesitando dos libros para terminar El general en su laberinto. No los consigue en México porque esos libros fueron publicados por el mismo autor. Él me entrega los libros y el día que yo llego, sábado, me están esperando para llevarme a la Escuela. Allá hablé con la directora y me dijo que los libros se los daría personalmente a Gabo al día siguiente”.

El domingo caluroso llegó. Gabo, puntual, apareció a las 4 de la tarde preguntando por lo que necesitaba, sin antes sacar ese lado caribe y ‘mamador de gallo’, característico de este lado del mundo.

“Me comienza a decir ¿tú quién eres? Yo le dije yo me llamo fulano de tal. ¿Y tú qué haces en EL HERALDO? Yo soy colaborador, yo escribo. Pero esta escuela no es para periodistas, esta escuela es para cineastas, tú tienes es que ir para otra parte”.

Allí, acorralado, sin entender que en realidad Gabo le estaba “mamando gallo” sacó su defensa que desarmó al Nobel.

“Me siento acorralado y le digo, ‘¿usted no se acuerda de mí? Yo te conozco a ti. Y entonces me dice, ¿tú quién eres? Le digo, ¿usted se acuerda de Emita, la de los tintos? Ah, sí, claro, Emita. Y se me queda mirando así de pronto y me dice, ¡tú eres el mono!”.

Luego de eso, Olivares explica que sus clases de guion fueron pieza fundamental para su carrera y trabajar en este homenaje.