Aida Bossa homenajea a las tías del Caribe

Pues uno siempre les entrega a los personajes todo su ser, porque uno de actor tiene que ser muy buen observador y sobre todo muy sensible. Este tipo de historias creo que también las hemos vivido de alguna u otra forma en el Caribe, donde las tías son una figura muy importante. Más allá de lo que pueda tener Aida del personaje o no, porque sí tuve una conexión muy especial con la tía Erótida por su generosidad, ella es un ser compasivo que me cautivó. Se me es difícil pasar al lado de alguien que se ha caído y no darle la mano, y la tía Erótida es ese ser compasivo que siempre estuvo para Leandro. Yo tuve una especie de tía Erótida, se llamó Ileana Bustamante, cuando fui mamá me ayudó en la crianza de mi hija, recién parida fue un ángel en el camino, trasnochaba conmigo y cuando debía grabar se encargaba de la niña.