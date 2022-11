“Soy bendecido porque a mis 60 años aún se escucha mi nueva música”

R.

Se originó en tiempo pandémico, yo estaba buscando actividad artística porque no había ninguna, y entonces se me ocurrió refugiarme en el estudio como muchos de mis colegas, creo que este es el tiempo en que más música ha salido porque todo el mundo quería comunicarse y conectarse, así que empecé a buscar música para hacer ese disco y que pasó que de momento no encontraba las canciones que quería y recordé el tema Cartas sobre la mesa que había hecho un artista cubano de la Música Urbana que se llama Mucho Manolo, a mí siempre me gustó esa canción y dije que iba a hacer una nueva versión. Así que me puse manos a la obra con mi arreglista de cabecera Ramón Sánchez, y le hizo unos arreglos interesantes, así que me entusiasmé a grabarla. Eso me llevó a buscar otras canciones que me encantan y hacerle unos covers, yo había hecho algunos, porque el grueso de mi repertorio son de temas originales, pero en esta ocasión le aposté a los covers y busqué unas canciones nuevas para hacer el balance, y un buen día dije ‘caramba estas canciones están debutando y estas son una segunda tanda’, así fue que bauticé el disco.