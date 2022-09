Silvestre Dangond recibe elogios tras primer capítulo de Leandro Díaz

En el primer capítulo Leandro sueña con estar grabando su primer disco y le cuenta a su amigo músico Reinaldo Ramos, quien lo acompaña en esta aventura en la que Leandro nunca entendió lo que era rendirse.

Asistió al Festival Vallenato de la época en busca de una firma discográfica por los empresarios barranquilleros que presenciarían el evento. Sin embargo, se encuentra con el cantante Pello Mestre, quien no tarda en insultarlo y mencionarle que no lo firmarían. Tras provocarlo y pelearse, descalifican a Leandro Díaz y ya no puede presentarse.

Su mejor consuelo fue cantar en el río, lugar en el que conoce a su musa Matilde Lina, con quien regresa al festival para seguir conociéndola y bailar con ella, momento que fue apagado por su esposo Moisés Cohen.

Leandro no dejaba de ser doblegado y a raíz de la situación, Moisés golpea a Leandro, quien es salvado por su amigo Reinaldo Ramos.

Leandro no desistió y aún sin acordeonero decidió al siguiente día subirse en tarima para cantar tras algunos sonidos recuerda fuertes episodios de su niñez, sin poder cantar. Allí escucha la voz de Matilde pidiéndole que cante, quien se escapó para verlo.

Las emocionantes escenas causaron admiración de los televidentes por Silvestre, quienes también destacaron la fotografía, paisajes e imagen de la producción, las naturales y notables interpretaciones del elenco de la producción y también la trama de la misma.