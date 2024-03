“Siento la obligación moral de pedir disculpas”: Rubén Lanao Jr.

En su discurso Rubencito como es conocido en el ambiente musical, negó ser él quien filtró los videos.

“Hay una tutela que me pide que baje los vídeos, pero ¿qué más quisiera yo? Le estoy contestando a un juez, con el respeto que la justicia merece, que no puedo bajar lo que no ha subido, ni consentido. Se me hace imposible si no ha salido de mis manos”.

Pese a ello Ruben Lanao Jr. dijo que “Siento en la obligación moral de pedir disculpas a nuestras familias, a nuestros amigos, a mis seguidores, a mis seguidoras que de alguna u otra manera se vieron afectados por estos hechos”.

“Rompo el silencio que la vergüenza y el pudor me hizo mantener durante estos largos días que siento que no sacaron. Nadie sabe cómo me siento, pero sí tengo miedo, tengo angustia, tengo inseguridad. Y bueno, un mensaje a los jóvenes también, como yo, que dejen las fantasías como fantasías, que no pasen a los hechos. Y a las mujeres, de ustedes venimos, ustedes se merecen todo el respeto del mundo”, concluyó.