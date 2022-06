Shakira y Henry Cavill: la historia detrás del video viral

No obstante, la reacción de Cavill, también conocido por sus papeles en The Tudors, Sherlock Holmes y The Witcher, sorprendió a todos. No sólo se distrajo por completo, sino que además le preguntó a la periodista con la que estaba hablando si la mujer a sus espaldas era Shak.

Y aunque ese hecho ocurrió en el 2015, los rumores de separación entre la cantante y el futbolista volvieron a revivir aquel momento.

Otro rumor reciente que circulan en las redes es que la cantante empezó a seguir en Instagram al actor. Sin embargo, es probable que no sea reciente pues ambos se conocen hace varios años.

Cabe destacar también que Henry Cavill es pareja de Natalie Viscuso, quien es vicepresidenta de Televisión y Estudios Digitales en la empresa Legendary Pictures, casa productora responsable de la creación de múltiples éxitos de taquilla como: 'Dune', 'Titanes del Pacífico' y 'Godzilla vs Kong', pero se cree que gracias a 'Enola Holmes' y 'El Hombre de Acero' fue que Henry Cavill y Natalie Viscuso se conocieron.