Shakira: 46 años y una carrera con vigencia

‘La Reina del pop latino’, la artista latina más importante, un ícono mundial de la música, entre otras connotaciones le han sido atribuidas a una artista que abrió sus ojos por primera vez un 2 de febrero de 1977 en ‘La Puerta de Oro’ de Colombia: Shakira Isabel Mebarak Ripoll, hija ilustre de Barranquilla y de padres de ascendencia libanesa y española cumple este jueves 46 años y los celebra en Barcelona, ciudad en la que reside desde hace más de 8 años.

En suelo español, la cantautora compartió su vida junto al ex futbolista catalán Gerard Piqué, con quien tuvo sus dos hijos, Milán y Sasha. Ambos llegaron al mundo en la misma fecha, sin embargo, el deportista nació una década después, por lo que hoy festeja sus 37 años. Desde el 2010 en el que la ex pareja confirmó su relación, es la primera vez que no vivirán un cumpleaños juntos, pues, desde junio del 2022 sellaron una separación que le dio la vuelta al mundo.

Desde los ocho años, su arraigo por la música empezó a trazar un camino en el que tiempo después, el planeta sería testigo del nacimiento de una estrella sin precedentes. En 1995, Shakira lanzó su primer álbum oficial titulado ‘Pies Descalzos’, por lo que en 1998 ya era reconocida en el plano internacional, llegando a estrenar su primer disco bilingüe Laundry Service o ‘Servicio de Lavandería’, producción con la que alcanzó las primeras posiciones en listas Billboard Hot 100 a nivel mundial.

Más de 200 galardones reposan en su vida artística a través de éxitos que empezó a consolidar desde la llegada del siglo XXI, fue en el año 2000 cuando lanzó sus producciones Fijación Oral Vol. 1 y Vol 2., el primero le dio un Grammy dentro de la categoría ‘Mejor Álbum Latino Rock/Alternativo’ y cuatro Grammy Latino.

Además, la canción Hips don't lie traspasó fronteras y fue el gran tema musical del 2006, año en el que también se convirtió en la primera mujer latina en cerrar la Copa FIFA Alemania, torneo en el que volvió a brillar en 2010, siendo la intérprete de la canción oficial del Mundial Sudáfrica con Waka Waka, el cual considera el tema favorito de su extenso repertorio afirmando que “sin esa canción a lo mejor no habrían nacido mis hijos”.

“A Colombia se la llama la tierra de los mil ritmos. Sospecho que Shakira es responsable de 999 de ellos”, manifestó el año pasado el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken. Y es que hasta a Nepal llegan sus canciones, a los lugares más recónditos e impensables, ‘Shak’ ha dejado su huella.

Recientemente, sigue batiendo récord con el lanzamiento de BZRP Music Session #53, en compañía del productor argentino Bizarrap, el cual se convirtió en el mejor estreno latino en YouTube alcanzando las más de 48 millones de reproducciones en menos de 24 horas. De esta manera, el DJ y la cantante ingresaron en el puesto 9 del Billboard Hot 100. En el caso de la colombiana, es la quinta vez que aparece en la prestigiosa lista. Lo había conseguido por última vez en 2007 con Beyoncé cuando interpretaron "Beautiful Liar".

Una nueva producción estaría asomándose en los próximos días, esta vez, al lado de su compatriota, Karol G, con quien se había rumorado un estreno del tema este jueves, sin embargo, fuentes españolas confirman que fue aplazado.