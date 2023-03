‘Nueve’: el número al que le canta Santiago Cruz

Entre los tatuajes que lleva Cruz en su cuerpo, se destaca uno que tiene en la mano derecha, es otro número, el 113. Este tiene una historia que lo conecta con una de sus más fieles seguidoras.

En enero de 2022 falleció una mexicana seguidora de su música que a lo largo de 10 años, asistió a 113 conciertos suyos, lo hizo por toda Latinoamérica, el último concierto en el que lo acompañó fue uno sinfónico que hizo en octubre 30 de 2021, en el Teatro Nacional Eduardo Brito, de Santo Domingo.

“Me reservo su nombre porque su familia así me lo pidió, lo que nadie me pidió fue que me tatuara, pero así lo sentí”.