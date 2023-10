Rescate en el Valle: una tragedia hecha película

Jörg Hiller ha sido el escritor de telenovelas como Nuevo Rico Nuevo Pobre o Como el gato y el ratón, además de las películas Sanandresito (2012) y Güelcom tu Colombia, producciones en las que ha demostrado su destreza en la comedia.

Sin embargo, en esta oportunidad tuvo que dejar el lado de hacer reír a los colombianos para tocar las fibras de lo más profundo de su ser.

“La comedia es un terreno en el que me siento muy cómodo y he tenido varias oportunidades de llevarlo a cabo, de tener proyectos muy interesantes que conectan a nivel comedia. También he tenido unos proyectos que no lo son, también he tenido algunos dramas, etc. Entonces, obviamente cuando nos llega esta historia, pues claramente es una historia de un impacto dramático muy fuerte y así la tomamos. Inmediatamente dijimos, no, este tema es un tema del drama de la vida real, hay que tratarlo con todo el respeto y así lo hemos hecho en la película porque sabemos que toca fibras muy importantes en lo que son las familias de las personas que fallecieron en el avión”.

Por ello lo que intentó con el tono de la película es hacerle justicia a ese momento, mostrar la dureza y la crudeza de lo que vivieron los protagonistas.

“En la película hay momentos de una angustia grande, hay momentos de tristeza, también hay unos momentos de esperanza y queremos que ojalá la gente salga de la película no triste, sino digamos si estuvo triste durante la película salga también con un sentimiento de que hay esperanza y que a pesar de que ocurrió una tragedia, pues también hubo unos momentos muy edificantes al ver que estas personas que ayudaron y salvaron unas vidas”.