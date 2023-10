Juventino Ojito, el cuarto músico en convertirse en Rey Momo

En 1997 Efraín Mejía, director de la Cumbia Soledeña, se convirtió en el primer músico en ostentar el título de Rey Momo.

Fue compositor de muchos de los temas que hacen parte de la historia musical del Carnaval, tales como: El garabato, La puya loca, El congo grande, Josefa Matia, Las pilanderas, El mapalé y La burra mocha.

quien no ha seguido el ritmo de temas como Buenas noches presidente, buenas noches como está... o De qué me disfrazaré, de burra mocha, yo no sé, de marimonda, yo no sé... . Por eso, su nombramiento en su momento fue nombrado como un justo por sus méritos folclóricos.