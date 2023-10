“Tengo adicción por la actuación”: Meryl Streep

Streep comentó también que cuando era adolescente, el “mundo tenía una expectativa completamente distinta para las mujeres”, “casi ninguna” se dedicaba al ámbito de los negocios y había “poquísimas doctoras”, puesto que las mujeres solo eran “enfermeras, profesoras o madres”.

En este sentido, confesó que su madre le dijo en una ocasión que no dejase que “nada le frenase” y que era “capaz” de conseguir todo lo que se propusiera. “Yo me lo creí y eso me dio mucha confianza”.

Reconocida por su papel activista, consideró que ha trabajado “mucho” por la igualdad de las mujeres y dijo estar “muy preocupada” por las cuestiones medioambientales.

La actriz, que acaba de rodar la última temporada de “Solo asesinatos en el edificio”, no quiso desvelar cuál será el próximo proyecto que tiene en mente porque está “en huelga” por los paros de los actores de Hollywood.

