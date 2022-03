“Queremos que los niños amen el Carnaval tanto como nosotros”

“Me siento muy feliz de poder ser reina y muy orgullosa de bailar y hacer lo que más me gusta. Con Juan José me conocí en el proceso educativo ‘Voz Infantil’, así que por eso nos hemos entendido muy bien”, son las primeras palabras que entrega la niña de 11 años que cursa quinto grado de primaria en el Colegio Karl C. Parrish.

Es hija de Alessandra Warner y Arturo Char, y afirma que el Carnaval le corre por las venas, ya que desde los dos años, hace parte de la Escuela de Danzas Julie Henríquez de Donado.

Por su parte ‘Juanjo’ como le gusta que lo llamen, tiene 14 años, y es estudiante de noveno grado de la Institución Educativa Distrital Gabriel García Márquez. Sus padres son Liliana Patricia Utria Castilla y José De Jesús Bermúdez Posada.

“Para mí esto representa un sueño que desde muy pequeño he venido construyendo, así que estoy muy orgulloso de mí mismo y de mi familia que siempre me apoya”.

Agrega que comenzó bailando cumbia desde los tres años en La Misma Vaina y ahora hace parte de la comparsa las Marimondas de Cevillar.

Una fantasía marina recorrerá la 44

El primer gran desfile en el que participarán los monarcas infantiles será este viernes en La Guacherna.

Caracoles de colores, en honor Al homenajeado Aníbal Velásquez; La Guacherna y La reina del baile, son las canciones que esta dupla cargada de sabor ha escogido para bailar durante el recorrido.