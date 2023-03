Ganadores del Óscar 2023 con “historias de película”

Fue en Hong Kong donde Jonathan, su papá y hermanos pasaron un año en un campo de refugiados.

“Mi viaje comenzó en un barco. Pasé un año en un campo de refugiados. Y de alguna manera terminé aquí en el escenario más grande de Hollywood. Historias como esta solo pasan en las películas. No puedo creer que me esté pasando. Este es el sueño americano (…) los sueños son algo en lo que tienes que creer. Casi me doy por vencido con el mío”, dijo emocionado.