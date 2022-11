‘Portarnos mal’, nuevo tema musical de Charlie D

"Todos tenemos derecho a tener ese arranque, esas ganas de hacer cosas diferentes, y no estigmatizar, está bien querer hacer algo diferente en nuestras vidas, "Portarnos mal" es estar en ese feeling" dice CHARLIE D. Con un ambiente cinematográfico, el video oficial de "Portarnos mal" hace referencia a la historia de un amor que no le teme a dejar de hacer siempre "lo correcto", arriesgándose más y permitiéndose llevar la relación a un nivel no tan tradicional.

En esta producción Charlie D es la protagonista, explotando otra de sus facetas, que es la actuación. La dirección fue de Zárate, bajo la producción de Turbo Inc, en el municipio de Mosquera, Cundinamarca.

Charlotte más conocida como Charlie D, nació en Estados Unidos, pero creció en Barranquilla, Colombia. Su propuesta musical es una fusión de géneros como el Pop, Dance, Reggae y Trap. Su versatilidad la caracteriza como una artista integral pues además de la música, la actuación es otra de sus pasiones. Participó en la película “BIT”, en series como Mayans M.C de FX, Pink Collar Crimes de CBS y otros proyectos independientes, además, hace parte de SAG-AFTRA.