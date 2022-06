Piqué habría cambiado a Shakira por una modelo de 20 años

Con más de diez años juntos, la cantante barranquillera Shakira y el futbolista español Gerard Piqué, hasta ahora, han sido una de las parejas más estables del mundo de la farándula. Sin embargo, de acuerdo con la prensa ibérica, Piqué estaría siéndole infiel a ‘Shak’.

Si bien ninguno de los dos ha confirmado la noticia, los rumores de una posible separación se han fortalecido y las teorías de los seguidores en redes sociales parecen indicar que el amor entre la pareja habría terminado.

El diario Catalán El Periódico fue el medio que dio la primicia de la supuesta traición, aduciendo que la artista habría encontrado a su esposo siéndole infiel, motivo por el que se había decidido a divorciarse y quedarse con la custodia de sus dos hijos, Sasha y Milán.

Incluso, se dice que el divorcio ya sería oficial y que Piqué estaría viviendo en su apartamento de soltero en Barcelona. Algunos medios locales también han confirmado que lo han visto frecuentar dos bares con sus amigos.

Por otro lado, a Shakira se le ha visto muy activa en los últimos días, trabajando en la gira promocional de su canción Te felicito y existe la teoría de que esta haya sido dedicada a Piqué.

Además, es jurado del programa Dancing With Myself e hizo parte de la gala de Cannes, donde recibió cientos de miradas, entre ellas la del actor que interpreta a Superman, Henry Cavill.

¿Cómo se conocieron?

La icónica pareja se conoció durante el Mundial de Sudáfrica en 2010 y oficializaron su relación un año más tarde. Actualmente tienen dos hijos y si bien se mostraban como una pareja sólida, luego de que los fans notaran la ausencia de Piqué en las redes sociales de la barranquillera y la investigación periodística que adelantaron los medios españoles, se presume como cierta la posible ruptura amorosa.

Los periodistas de El Periódico aseguraron a través de un podcast que Piqué mantuvo una relación con otra mujer. Según detallaron, la tercera en la discordia sería una estudiante de 20 años que trabaja como modelo de protocolo en eventos privados.

A estos datos, se suma otro que no es menor en toda la historia. Y es que la pareja no se muestra junta ni en prensa ni en redes sociales. La última vez que publicaron en sus perfiles fue el 13 de marzo del presente año.

Sus expresiones a través de la música. Shakira, no solo es cantante, sino que también es la autora de muchos de sus éxitos. Por ello, en diferentes momentos de su vida ha usado sus canciones para mostrar su vida privada, principalmente en lo que al amor se refiere.

Son varios los temas musicales que ha dedicado a sus exparejas y por los que sus seguidores han podido intuir la situación sentimental de la barranquillera.

‘Antología’

Esta es una de las canciones más exitosas de Shakira, la muestra de ello es que la cantante incluye este tema en sus presentaciones más importantes.

Esta letra fue compuesta para Óscar Ulloa, el primer novio de la cantante cuando aún estaba en su época de colegio. En esta retrata la inocencia, la magia y consecuentemente la decepción del primer amor.

En ella hace referencia al embeleso del primer amor: “Pero olvidaste una final instrucción/ porque aún no sé lo que es vivir sin tu amor”.

‘Tú’

Esta canción escrita en 1998 por Shakira, posee en sus versos una narrativa distinta sin alejarse de la realidad, el dolor de una pérdida amorosa. Fue escrita para el actor Osvaldo Ríos, quien también fue novio de la barranquillera.

Aquí, Shakira promete un amor eterno: “Porque eres tú mi sol, la fe con que vivo/ la potencia de mi voz, los pies con que camino/ eres tú, amor, mis ganas de reír/ el adiós que no sabré decir/ por qué nunca podré vivir sin ti”.

‘Día de enero’

Once años duró la relación entre la currambera y el argentino Antonio de la Rúa, al principio fue tan buena que inspiró a la barranquillera a escribir Día de enero, una de las baladas románticas más recordadas por sus seguidores.

“Y aunque hayas sido un extranjero hasta en tu propio país/ si yo te digo, ¿cómo dices?, tú aún dices, ¿qué decís?/ y lloras de emoción oyendo un bandoneón”, en referencia al acento del argentino.

Canciones dedicadas a Piqué. Han sido varias las ocasiones en las que Shakira le ha dedicado canciones al futbolista, de hecho en un concierto en la ciudad de Barcelona en el año 2011 cambió la letra de ‘Inevitable’ para dedicarsela.

La más recordada es la canción Me enamoré (2017), en la que canta para referirse a la diferencia de edades que existen entre ella (45 años) y Gerard (35): “Yo con mi sostén a rayas y mi pelo a medio hacer/ pensé: este todavía es un niño, pero ¿qué le voy a hacer?”.

‘Te felicito’

¿una indirecta para Piqué?. Sumando un nuevo capítulo a esta historia, la canción Te felicito, el último hit de Shakira, que grabó junto al reguetonero puertorriqueño Rauw Alejandro, parece dar cuenta del difícil momento por el que atraviesa la pareja.

El éxito musical narra un reclamo a alguien que traicionó su confianza. Con versos como: “Por completarte me rompí en pedazos/ me lo advirtieron, pero no hice caso/ me di cuenta de que lo tuyo es falso/ fue la gota que rebasó el vaso”.

Antes de estas frases, en el video oficial de la canción, Rauw Alejandro aparece recibiendo una carta de la que sale una voz que dice: “Porque eres un gran embustero y nadie lo puede negar. Te felicito”, lo que ha despertado la suspicacia y la intriga de los seguidores de Shakira, pues se cree que todo hace parte de una indirecta para Piqué.

En el coro de la canción se escucha: “Te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda/ con tu papel continúa, te queda bien, es show”.

Otra de las frases que generan comentarios al respecto es: “Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos/ los tengo rojos de tanto llorar por ti y ahora resulta que lo sientes”.