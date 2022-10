“‘Pedro’ es el álbum que me llevó a reencontrarme conmigo mismo”

R.

El maestro de la composición Camilo Namén llegó a mi casa y me mostró varias canciones, entre esas Mi hermanito lindo, me explicó que se la hizo a su hermano, pero que le gustaría que la grabara Poncho Zuleta, porque era el mejor amigo de él. Yo le dije que Poncho no iba a grabar por ahora, que me la dejara grabar a mí. Pero sentía que Poncho debía estar presente, así que le conté la historia y me dijo que sí, este es un tema muy sentido.

También vienen desprendiéndose otros temas como Quillami, que es el reflejo de Barranquilla y Me vale Ver…T, que es me vale verte, no es una vulgaridad, sino que está basado en la jocosidad del barranquillero.