Colfuturo regresa a Barranquilla con su programa crédito beca

Johanna también añadió que algunos de los requisitos para acceder a la condonación están relacionados con regresar a Colombia y vivir en el país por lo menos tres años, trabajar como docente y hacerlo en una ciudad diferente a Bogotá con el fin de sumar al desarrollo regional.

Así mismo existen convenios con instituciones que becan el 100% de los costos de estudio como: The Hertie School of Governance, Alemania, London School of Economics and Political Science, LSE, Reino Unido, University College London, UCL, Reino Unido, Wageningen University, Países Bajos, Universidad Politecnica de Madrid, España, ESCP Business School, España, The University of Queensland, Australia.

Las inscripciones para la charla, que se realizará el primero de septiembre a las 3:00 pm en la Universidad del Atlántico, se pueden diligenciar a través de la página web colfuturo.org