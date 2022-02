Papa pide respetar la vida de los ancianos

Durante la audiencia general en el Vaticano, este miércoles, el papa Francisco pidió que “no se acelere la muerte de los ancianos”, que son un “símbolo de sabiduría” y porque es “inhumano”. También recalcó que no se deben confundir los “cuidados paliativos” con el “suicidio asistido” y que “el ensañamiento terapéutico es inmoral”.

“A los ancianos que no tienen medios les dan menos medicinas de las que necesitan. Eso es inhumano. Eso no es ayudarles, eso es empujarlos a la muerte antes y eso no es humano, ni cristiano”, dijo el sumo sacerdote.