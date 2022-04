Paola Rey y su regreso triunfal al universo de ‘Pasión de Gavilanes’

La aclamada actriz colombiana Paola Rey que saltó a la fama internacional con La Baby Sister y que consolidó su carrera en el extranjero con su papel de Jimena Elizondo en la telenovela Pasión de Gavilanes, vuelve a meterse en la piel del icónico papel que la internacionalizó hace dos décadas.

EL HERALDO habló con ella y se refirió a la evolución de su carrera profesional, su rol como madre de dos niños pequeños, y lo que ha sido esta experiencia de reactivación en la televisión con un proyecto tan significativo, tanto para ella como para sus seguidores.

“¿Volver a hacer Pasión de Gavilanes? ¡Jamás se me habría pasado por la cabeza que eso fuera posible!”, dice con asombro, y comenta que siempre le preguntaban sí volvería a interpretar a la menor de las Hermanas Elizondo y que su respuesta era la misma: ¡Sí! Pero nunca creyó que fuera algo que pudiera concretarse, mucho menos de la manera en que se ha dado todo, no solo por el éxito de convocar al elenco original, sino a cada uno de los miembros de la producción, que desde guionista, libretistas a diseño de vestuario, son los mismos de la primera temporada.

“¡Ha sido rarísimo!”, vuelve a repetir con una sonrisa en el rostro que sale a flote en nuestro diálogo vía Zoom, y expresa que incluso lo han hablado como equipo, y aunque con algunos ya había coincidido en otras producciones, la sensación de volver al plato de rodaje, no solo con sus compañeros sino con esos personajes con los que ya tiene una historia, es completamente irreal.

Otra de las novedades para ellos es retomar esta historia en el contexto de los nuevos formatos de televisión y plataformas como Netflix donde aún está disponible la primera parte, algo que hace de la comparación un hecho inevitable.

Para sorpresa de muchos, Paola pudo ver la novela original por primera vez no hace mucho tiempo, porque por la misma agenda de rodaje se le dificulta poder apreciar el resultado final. Hace énfasis en que la nostalgia del recuerdo es casi imperceptible porque la audiencia puede pasar del pasado al presente con solo un clic, pero es algo que ha recibido con mucho humor gracias a los ‘memes’ más ocurrentes que haya encontrado y a los que ha dedicado muchas carcajadas por las noches en la comodidad de su hogar junto a su familia.