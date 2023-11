¡No más impunidad!: La resistencia del 25N

A lo largo de más de dos décadas, la vida de Carmen Muñoz se entretejió con los hilos oscuros de la violencia intrafamiliar. Una mujer de mirada apacible, pero que ocultaba tormentas en su interior, se vio atrapada en un ciclo tóxico que carcomía su ser.

“Mi exesposo comenzó a salir con empleadas de servicio en un edificio donde yo viví, pero yo tenía dependencia emocional y seguía con él. Había maltratos de tipo psicológico. Una vez sí me pegó con un cinturón. Él cae preso, pero solo dura un año en prisión y al salir yo le pido el divorcio, pero no me lo quiso dar”.

Carmen se vio atrapada en un ciclo tóxico que carcomía su ser. Cadenas invisibles de dependencia emocional la mantenían atada a un compañero que oscurecía sus días con un manto de control y manipulación.

“El divorcio no me lo quiso dar en común acuerdo. Y se planeó fue la idea de embarazarme sin mi consentimiento y lo hizo. Tuvo que haberme aplicado alguna droga en su momento porque yo llego a mi casa del trabajo y él está aquí en la puerta de mi casa con unos vecinos reunidos. Yo me siento ahí y dice mi vecina que me había tomado como dos vasitos de cerveza y que quedé borracha y ahí se aprovechó”.

La vergüenza y el miedo eran los barrotes de una prisión emocional que parecía carecer de llaves.

“Mi casa se convirtió en un infierno a partir de ese momento. Ese hombre una noche me llevó a la policía de infancia y adolescencia aquí en mi casa con falsedades. Yo me fui a la comisaría y expuse lo que me estaba pasando. Esa comisaría ya estaba como parcializada para el lado de él”.

La injusticia volvía a ser protagonista. Su agresor, lejos de enfrentar las consecuencias de sus actos, se sumerge en la sombra de la impunidad, perpetuando un ciclo nefasto.

“Meto el divorcio en el juzgado, le exigía a él ahí que se retirara de mi casa y se fue, pero se llevó a mis niños, se llevó a mis dos hijas y quedé con el bebé, el bebé producto de la violación”.

La impunidad en casos de violencia contra la mujer es un veneno que socava la confianza en las instituciones encargadas de salvaguardar la justicia.

“Yo demando eso porque él había metido a la policía acá, porque permanentemente me amenazaba con quitarme el niño, me lo secuestró estando yo viviendo con mi mamá, me secuestró al bebé de un año y todo ese tipo de cosas yo las probé ante Fiscalía, pero no pasaba nada. Después de haber transcurrido un proceso más o menos de 10 años de haber probado todo ese tipo de cosas y todos esos vejámenes que él hacía contra mí, ellos dictaron una preclusión. El juez dictó una preclusión, o sea, yo no lo podía creer, yo dije: ¿cómo es que las autoridades están así de corruptas?”.

Cada caso sin resolver es un recordatorio amargo de la fragilidad de las protecciones destinadas a las mujeres, dejándolas vulnerables a un sistema que parece cerrar los ojos ante su sufrimiento.

“Yo esperanzada en que a él lo iban a condenar porque le habían imputado 12 años de cárcel porque era violencia intrafamiliar agravada lo que le habían imputado y todo eso, pero ellos se reunieron, el fiscal con el defensor del pueblo que me habían nombrado, el juez, y dictaron una preclusión. Eso fue increíble, yo ese día me desmoroné, duré casi una semana sin lograr conciliar el sueño”.

El reconocimiento de su propia valía y la comprensión de que merecía una vida sin cadenas emocionales la impulsaron a buscar ayuda. Un refugio se convirtió en su ancla para escapar de la espiral de violencia. Fue allí cuando empezó a escribir el libro titulado Crónica sobre violencia de género el cual lanzará hoy en la Plaza de la Paz a las 5:00 p. m. En este icónico lugar habrá una concentración de mujeres.

“Yo comencé a escribir porque cuando estuve en terapia, mi psicólogo me dijo que una vez pasara un tiempo prudente me dedicara a escribir un libro, porque eso me ayudaría a sanar. Y un día de repente me puse a escribir, primero empecé escribiendo sobre mi niñez y luego me fui introduciendo ya en el noviazgo con él y sí, en cómo fue esa convivencia con ese narcisista”.