Murió Ángelo, el hijo de la actriz barranquillera Luly Bossa

El joven que sufría una enfermedad muscular degenerativa había permanecido en un centro médico esta semana, por lo que la artista publicó este viernes un primer video en el que pedía mucha oración por la salud de Ángelo.

Sin embargo, hacia las 9:20 de la mañana de este sábado en otro video en Instagram, Bossa que ha participado en producciones como: 5 viudas sueltas, El Zorro: la espada y la rosa, El baile de la vida, Isabel me la veló, Morena Clara, publicó un nuevo video en el que sostuvo que su hijo se le fue:

“Mi Ángelo se me fue, yo después les cuento, pero ahora lo que necesito es ayuda porque no tenía seguro, no tenía para la funeraria ni nada de eso y quiero darle una despedida como Dios manda, necesito ayuda, por favor oren por mí porque lo necesito mucho. No se supone que uno se vaya antes que los hijos”.

La actriz también dejó un mensaje con los números de sus cuentas para quienes quieran ayudarle a darle cristiana sepultura a Ángelo: “Bancolombia ahorros 62645955574 a mi nombre o cuenta Bancolombia 71837939717 ahorros y Nequi 3185212192”, escribió Bossa.

Ángelo Bossa fue diagnosticado con Distrofia Muscular de Duchenne (DMD). Este es un Trastorno hereditario caracterizado por la debilidad muscular progresiva que, generalmente, se manifiesta en los niños varones. La mayoría de las personas con distrofia muscular padecen del síndrome de Duchenne.

Como lo señalan los especialistas, los síntomas incluyen caídas frecuentes, dificultad para levantarse o correr, gran tamaño de las pantorrillas y trastornos del aprendizaje. A pesar de que la ciencia aún no encuentra cura, la fisioterapia y los medicamentos, como los corticosteroides, pueden controlar los síntomas y mejorar la calidad de vida.