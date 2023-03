Mujeres Wayúu: liderazgo, viento y cuerpo-territorio

Es importante hacer referencia al rol matrilineal, paralelo este también al machismo que se presenta en una cultura ampliamente representativa como la Wayúu, donde la mujer desarrolla roles de liderazgo pero también debe asumir otros de cumplimiento de algunas exigencias que provienen del machismo y que en ocasiones generan escenarios de opresión (como tener que comportarse como lo establecen los hombres para no ser juzgada de libertina, cuidar el hogar y tener la orientación de alguna autoridad masculinidad de la familia o la comunidad) esto se refiere sin desconocer el poder que la mujer Wayúu logra ejercer en su entorno por su rol matrilineal que le permite voz y participación en los mecanismos de participación propios de la comunidad o resguardo y además esto, marca una diferencia con respecto a otras mujeres indígenas que tienen menos acceso a espacios de participación.

Como lo menciona, el palabrero Guillermo Jayariyu: “Diferente a los Alijunas que consideran que la mujer salió de una costilla del hombre, los Wayùu consideramos que salimos del vientre de las mujeres y, por eso, somos matrilineales y la mujer tiene un poder especial en nuestra cultura” (Entrevista realizada en Mayo de 2020)

De esta manera, es pertinente mencionar algunos aspectos relevantes de la mujer wayúu que aportan a la reflexión planteada, como los expuestos por Román y Luis Delgado quienes refieren que:

“La mujer se desenvuelve dentro de la sociedad wayúu como la representante de la perpetuidad cultural. Como madres, son las dueñas de un vínculo espiritual que transmiten a sus descendientes en un legado de por vida. En el pueblo Wayúu la mujer tiene una gran importancia no sólo desde la procreación, sino como la matriz de la cultura y la portadora de la carga moral. Ella lleva consigo el elemento más importante: ser la responsable de heredar a sus descendientes su clan y perpetuar el linaje de su familia. Forjándose una sociedad matrilineal”.

Es importante mencionar que las mujeres respetan sus principios culturales como el cuidado de la familia, la maternidad garante del linaje y la estabilidad de la cultura, liderazgo y defensa del territorio como herederas del mismo; sin embargo, son notorios los cambios que se generan, por el acceso a la educación, el avance en temas de género y diversos estímulos que aportan a la mujer indígena o afro la motivación de transformar esquemas; por ello, las concepciones femeninas que, con anterioridad estaban basadas exclusivamente en la reproducción, se amplían a nuevos intereses desde la perspectiva de la garantía de derechos.

Bajo esta posibilidad de las dinámicas cambiantes, actualmente existe una tendencia a la inclusión femenina en los diferentes sistemas sociales, aunque esto aisladamente no implica una inclusión total de la mujer, son inicios de equidad más no de igualdad de derechos, es decir, si hay acceso a algunos derechos como educación o trabajo pero no basta solo con el acceso a dichos derechos sino a la garantía de una igualdad de género que no limite el poder o las acciones que las mujeres tengan en los político, social o comunitario y que sus liderados no estén sometidos a estereotipos de género que aprueban unos escenarios para hombres y los limita para las mujeres, por ejemplo: las mujeres no solo están para temas de educación o cuidado sino que pueden ejercer sus liderazgos en todos los escenarios con amplias capacidades; es pertinente afirmar que las nuevas generaciones (las jóvenes entre 18 y 28 años que están accediendo a la universidad y a movimientos sociales feministas, académicos, ambientalistas o políticos) de mujeres wayúu se perciben como fundamentales no solo para mantener el linaje, sino desde diversos roles donde pueden desarrollar liderazgos académicos, políticos, sociales o culturales. Conciben su participación como transformadora de lo que ha venido marcando la verticalidad de la cultura patriarcal.

“ Yo soy una mujer wayúu atípica y he causado sorpresa en mi familia, especialmente en mis tios maternos, porque decidí no ser madre y ejercer mi liderazgo desde mi rol de docente, por medio del cual, trasmito a los niños y las niñas de la escuela conocimientos ancestrales y ayudo a formarlos sobre la base de la educación y el trabajo legal, que no caigan en trabajos ilegales que les da mucha plata pero también les adelanta la muerte, mi legado es ese, no el de parir, para eso mis hermanas y primas han tenido muchos hijos pero ese no es mi proyecto y no por eso dejo de ser orgullosamente, wayúu” Mujer Wayúu – profesional y docente. Entrevista 2022.

Una de las barreras que enfrentan las mujeres es la normalización de la violencia contra ellas, especialmente cuando comienzan a tener reconocimiento como activista social y cuando exponen nuevas visiones, por ejemplo, las mujeres wayúu que se auto-reconocen como feministas y que generan reflexiones y cuestionamientos respecto a algunos usos y costumbres (como la dote, la violencia sexual, violencia política, racismo, entre otros) más allá de ampararlos en argumentos culturales, asumen una postura de deconstrucción de estereotipos de género y culturales.

“El argumento de la conservación de las tradiciones no puede, desde ninguna perspectiva, seguir justificando las violencias contra las mujeres, contrariamente si algunas tradiciones comportan este tipo de violencias deben ser dejadas de lado y, de ser necesario, reinventar otras formas de relacionamiento en el que las mujeres no sean violentadas” [Jazmín Romero Epiayú, mujer wayúu feminista integrante del Movimiento Feminista de Niñas y Mujeres Wayúu, 1 de junio del 2020].