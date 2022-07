Mr. Black y Keyvin C invitan a ‘Vivir tu vida’

El ‘míster’ recientemente perdió a su hijo mayor Edwin, un episodio que lo ha marcado. “Los días ya no vuelven a ser los mismos, lo recuerdo siempre, éramos un equipo, él era mi fan número uno y era muy crítico, cuando me veía quedado me decía que debía ponerme pilas”.

También contó que su retoño era muy diferente a él hasta en la forma de vestir.

“Él se vestía muy serio y también era mucho más reservado en sus cosas, imagínense que hasta ahora fue que me enteré que cantaba. Siempre quiso obtener las cosas por sus propios medios, yo le decía que le ayudaba, pero él prefería obtenerlas con su esfuerzo”, expresó el también intérprete de clásicos champeteros como Los trapitos al agua, Borracha y Braulio el templa’o.

El intérprete de 43 años, cuyo nombre de pila es Edwin Antequera Mercado, dijo a esta Casa Editorial que ha recibido un golpe duro, pero que ha sacado fuerzas para salir adelante.

“A diario lloro a mi hijo, pero debo sacudirme y seguir adelante, él sabe lo mucho que lo quiero y lo recordaré siempre”.