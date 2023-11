Mr. Black recordó cómo fue la muerte de su hijo de 22 años

El cantante canalizó su dolor a través de la música y compuso ‘Eterno hijo’, una canción que expresa su sentir y lo mucho que lo extraña. Al tiempo, en medio de la entrevista mencionó que se sentía tranquilo al saber que le dio una buena crianza con valores y educación a Edwin Junior Antequera.

“Yo más que todo lo que compartía con él era sabiduría porque yo le compraba libros, yo no quería que le pasara lo que a mí me pasó, que fui muy desordenado. Yo me vine a educar en la calle. Pero uno siempre quiere que sus hijos sean diferentes a uno y lo estábamos logrando. Lastimosamente, pasó eso, pero yo sé que dese el cielo, él tiene que seguir acompañando a su papá”, concluyó Mr. Black.