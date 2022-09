Mitos y verdades de las cirugías estéticas en la población trans

Desde los 13 años, la barranquillera Dayanna Visconti descubrió que no se identificaba con su sexo biológico, el cual externamente indicaba que era hombre.

Ella inició su proceso de transformación para convertirse en la mujer que hoy es, pese a que afirmó que inicialmente no necesitó procedimientos quirúrgicos para sentirse femenina.

“Esto es algo que viene desde adentro y no hay necesidad de tener un implante para sentirte mujer. Desde niña yo sentía que lo era y los procedimientos fueron una decisión de la que no me arrepiento”.

Dayana se convirtió en la primera mujer trans barranquillera en practicarse una cirugía de cambio de sexo.

En 1998 inició su primera operación que consistió en un implante de senos. A sus 41 años, se los ha renovado en tres ocasiones.

Seguido de ello, deseó cambiar las facciones de su rostro operándose la nariz. Su última cirugía fue el cambio de sexo en el 2015. “Esta cirugía fue todo un éxito, todo ha sido perfecto y no he tenido problemas”.