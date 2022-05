Menú físico o código QR: ambas propuestas caben en la mesa

Ante el requerimiento que emite la Superintendencia de Industria y Comercio, los comentarios al respecto son diversos, ya que las consideraciones se trasladan a dos polos bastantes claros, el primero son los avances en materia de transformación digital que había dado el país al migrar sus cartas de productos y servicios a los códigos web, y por otro lado, la preocupación de los expertos en el cuidado y la conservación del medioambiente por la procedencia de los materiales de fabricación de estos menús físicos.

Juan Guillermo Torres, Ph.D en Ingeniería con énfasis en Telecomunicaciones de la Universidad de los Andes y coordinador de investigaciones de la Universidad Manuela Beltrán, explicó que la tecnología debe aportar a la seguridad, igualdad, reducción de barreras sociales y no exclusión o segregación por la capacidad de usar nuevas tecnologías.

“Si bien los códigos QR son una buena herramienta para obtener información rápida y confiable, también pueden generar confusión cuando no se dispone de un dispositivo móvil capaz de leer esta información, o cuando no se cuenta con un plan de datos. La población adulta puede ser reacia a estas tecnologías o en zonas rurales puede que no se cuente con Internet, o incluso puedes quedarte sin batería. Así que una lista de precios física debe servir de respaldo ante estas situaciones”.

Con respecto al uso del menú físico en restaurantes o cadena de alimentos, Torres considera que es una medida que no va en contra de la tecnología o códigos QR, sino que sirve para evitar la especulación de los bienes y sus precios.

“Pues un QR puede rápidamente modificarse en cualquier momento y caso por cualquier persona. Es un tema de seguridad de la información”.

A su turno Moisés Martínez González, ingeniero ambiental y especialista en control de la contaminación, manifestó su postura respecto a la recomendación de la SIC para volver a los menús físicos en los restaurantes con relación al cuidado del medioambiente.

“El impacto medioambiental que producirá el hecho de que los restaurantes regresen a sus cartas físicas será considerable porque la mayoría de materiales que se emplean para la realización de las cartas son derivados de la tala de árboles”.

Para Martínez la solución precisamente no es la digitalización de los menús de restaurantes y bares, ya que la información que proporciona el código QR aunque está cargada en una nube, “requiere de estar conectada a unos servidores que proveen el acceso a estos códigos que son impulsados por grandes descargas de electricidad que también son altamente contaminantes. Aquí la solución, pensando en el cuidado del medioambiente es que se debería volver a las cartas físicas, pero con papel reciclado”.