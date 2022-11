“Déjenme trabajar y vivir”: Melissa Martínez critica rumores sobre su vida

“Obviamente, me molesto mucho cuando leo cosas y sobre todo cuando las lee mi hermana… Estoy pensando en la posibilidad de que cada vez que lea alguna cosa referente a mí que no sea verdadera publicarla como ‘fake news’, para no ponerme a pensar que pa’ qué peleo con la gente…”, expresó Martínez el pasado mes de octubre desde sus historias de Instagram.

Esta vez, la empresaria expresó su molestia hacia el programa ‘Lo sé todo’ luego de que publicara un comentario de la presentadora en un post de Daniel Habif.

“La pregunta es: ¿te lo seguirían ocultando si no te hubieras enterado?”, dice el post de Habif a lo que la actriz responde con un emoji. ‘Lo sé todo’ puso esta interacción en evidencia y escribió “¿Indirectas muy directas?”.