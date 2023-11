“Para mí, el silencio no es una opción”: Melissa Barrera sobre su despido

“En primer lugar, condeno el antisemitismo y la islamofobia. Condeno el odio y los prejuicios de cualquier tipo contra cualquier grupo de personas”, inició diciendo la actriz debido a que Spyglass indicó que los comentarios de Barrera eran antisemitismo.

“Como latina, orgullosa mexicana, siento la responsabilidad de tener una plataforma que me permite el privilegio de ser escuchada, y por eso he tratado de usarla para crear conciencia sobre los temas que me importan y para prestar mi voz a quienes lo necesitan”, agregó.