Medio siglo de una obra social llamada ‘Fe y Alegría’

“La pasión por Junior nació de mi papá. Ese señor era furibundo hincha, gozaba con los triunfos y sufría con las derrotas como lo hago yo ahora”.

Sor Magally, en ese entonces les mandaba mensajes y telegramas a los jugadores del cuadro rojiblanco para animarlos y bendecirlos en sus encuentros.

Fabio Poveda Márquez fue quien descubrió la historia de Magally, cuando en 1979 en una concentración de Junior vio una cartelera con mensajes y telegramas enviados por la monja. “Él se fue hasta la escuela donde yo trabajaba y me entrevistó, ahí empezó a conocerse a Sor Magally. Ahorita estoy un poco alejada. No porque yo quiera, sino porque ya soy una persona mayor, se me es difícil coger bus. Ya no voy a las concentraciones, pero me las ingenio”

Reconoció que al tener una amistad con Julio Comesaña, Luis Grau, José María Pazo y Roberto Peñaloza, “les mando en cada partido un mensaje de aliento. Aún a día de hoy lo sigo haciendo. Siempre estoy pendiente de ellos”.