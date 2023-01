Mateo Carvajal renuncia a ‘reality’: estas son las razones

“Acabé de ver el capítulo, siento un montón de cosas, es una mezcla de sensaciones como derrota, fracaso, decepción. También, mucha gratitud hacia el canal, porque es un formato excepcional y lo que hay detrás de ese ‘reality’, es gente con mucha preparación y un formato excepcional", comentó Mateo Carvajal en esta red social.

Sin embargo, señaló que al parecer no está estable emocionalmente: "En lo personal, como que, no sé, he pasado momentos que te sacuden. Esto también hace parte y se suma a esos ratos donde uno no está tan bien. Pero, de alguna u otra manera, no se quede ahí, porque a uno le toca continuar hacia adelante”.

Ante las críticas, aseveró que no es la primera vez que fracasa en algo. “Los malos comentarios no me afectan mucho. Yo no soy nuevo en esto, no soy nuevo acá, no es la primera vez que yo la ca&*, no es la primera vez que fracaso en algo en lo que me tenía confianza", comentó.

El exparticipante de la 'Isla de los famosos' aprovechó para enviar un mensaje a los otros competidores que se quedaron: "Los que se quedaron en la isla, mis respetos. Se los dije, antes de salir: Ustedes me ganaron, son más grandes por no renunciar y quedarse acá. Por hacer el esfuerzo que yo no pude".