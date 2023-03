Mary Araújo y su música con propósito

“Me aferré a Dios y a la música para comenzar a sanar, no fue algo de un día para otro, pero lo fui logrando. Inicialmente estudié Cocina Internacional, pero ese no era el camino, la vida me llevó a la Música y hoy curso sexto semestre de Canto Profesional en Bellas Artes”, dijo Araujo en entrevista a EL HERALDO.

Además de la partida de su padre Mary también vivió un proceso de aceptación, debido a que en su adolescencia fue víctima de bullying debido a que sus senos eran voluptuosos.

“Me sentía defectuosa, vivía acomplejada porque me sentía diferente al resto de mis compañeras del colegio y amigas, no estaba preparada para recibir comentarios negativos por el tamaño de mis senos, así que me refugié en la música y por fortuna he podido sanar”.