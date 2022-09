"En Barranquilla siempre hace calor y nuestra música suena bien"

También hizo referencia al sello que pusieron al tener mujeres en el coro de la banda. “Eso fue una idea maravillosa, al principio no estuve de acuerdo, eso no lo dije en el documental, pero ahora que me lo pregunta fue así y por fortuna no me hicieron caso, porque nos llenó de éxito”.

Sobre letras como ‘Ella era un travesti’, sostiene que en su época fueron muy atrevidas porque existían muchos tabúes hace 30 años, pero que tras publicarla ganaron muchos más adeptos.