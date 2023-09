El cine, la música y la gastronomía, las otras pasiones de Lupe Mouthón

Jonathan Díaz Cárdenas, editor de Sociedad de EL HERALDO, destacó que Mouthón además de disfrutar de una buena película en las salas de cine, también en casa disfrutaba de muchas series, debido a que tenía cuentas en las distintas plataformas streaming.

“Era difícil que no te hablara de algunas de las series de moda, siempre estaba en consonancia con los estrenos, incluso hasta te recomendaba alguna serie que uno no conocía, te las veías y resultaban ser muy buenas, a mí me recomendó Lupin, que estrenará su segunda temporada en octubre y desde entonces más nunca le dije Lupe, sino Lupin, era una forma en la que cariñosamente me refería a ella”.

En cuanto a su pasión por la música Díaz destacó que estaba muy marcada por el Rock and Roll, especialmente por las bandas clásicas como Queen, The Beatles o The Rolling Stones, sobre estos últimos conocía su discografía a la perfección y era normal que escribiera sus decorosos informes económicos mientras se ponía sus audífonos y escuchaba la música de estas leyendas del Rock.

“Ella no se casaba con un solo género, era toda una melómana, incluso siempre armaba su combo para asistir a conciertos, los más recientes que estuvo fueron los de Vilma Palma e Vampiros y el Reencuentro de Menudo, ambos en el Jumbo del Country Club, ambos realizados en 2022. Ella también te hablaba de salsa, le gustaba mucho un buen merengue, en fin se va con un mosaico musical en su alma”.