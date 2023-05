Motorizados robaron a Luifer Cuello cuando grababa contenido para redes

“Me bajo del carro aquí en Riomar y ustedes ya me conocen que además de Luifer Cuello estoy en el mundo gastronómico y voy haciendo historias del común, de lo que compro. Pasa una moto y me tira el brazo, yo me imagino que iba por la cadena, total me robó la gorra”, precisó.

Cuello comentó que lo importante no es que le hayan robado la gorra “pues ¿cuánto puede costar? Sino la inseguridad que estamos viviendo. Yo alcancé a grabar cuando me halan la gorra”.

El cantante también publicó el momento en el que se ve que le quitan la gorra mientras caminaba por la ciudad y finalizó diciendo que “afortunadamente yo no ando con oro desde me atracaron en Medellín”.