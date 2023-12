Los reyes Cívicos 2024 ya recibieron su decreto oficial

“Quiero ser la reina Cívica que le de la oportunidad de visibilizar a esas personas que, muchas veces, no tienen la oportunidad de acceder a estos espacios, me refiero a la comunidad sorda, he tenido la oportunidad de aprender la lengua de señas y al ser reina los he incluido en mi programa social para que, a la par de todos se gocen y disfruten este carnaval, quiero tener un carnaval inclusivo donde todos vivamos y preservemos nuestras tradiciones”, dijo en diálogo con EL HERALDO.

Los ciudadanos también pueden contribuir al civismo participando activamente en iniciativas comunitarias y eventos relacionados con el Carnaval. La colaboración entre la comunidad, los organizadores y las autoridades locales fortalece el sentido de pertenencia y responsabilidad compartida.