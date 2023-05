Los ‘foodies’ que degustan la sazón costeña y la impulsan en redes

En el norte de Barranquilla se encuentra Daniella Hernández dando referencia de los diferentes restaurantes y delicias que tiene la alta cocina de la ciudad. “Siempre me ha gustado la cocina y siempre me ha gustado visitar restaurantes. Me formé en la Fundación Gabo, en un diplomado de Periodismo Gastronómico”, asegura Daniella.

Barranquilla sigue siendo una plaza donde prevalece la internacionalidad, por medio de “las propuestas asiáticas mediterráneas, españolas, italianas, sobre todo, pero se ve un esfuerzo en varios restaurantes de incluir ingredientes locales, eso es lo que más se ve, también una intención de reivindicar como toda nuestra diáspora cultural de la herencia árabe, la afro, la indígena, eso sí se ve en las cartas de muchos restaurantes”, precisó Daniella.

A la hora de elegir un restaurante, Daniella tiene en cuenta la visualización, siendo esto su primer filtro. Por otra parte analiza las redes sociales del lugar, lo cual considera que puede ser un filtro engañoso porque puede haber un restaurante con un muy buen manejo de redes sociales, que no tiene de pronto en la práctica el servicio esperado.

“Las redes sociales nos permiten a los clientes enterarnos de cuál es la propuesta del lugar”.