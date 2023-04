“Los artistas mueren creando, y yo espero hacerlo también”

Cómo parte de la promesa en la que Álvaro se convertiría, este inició sus estudios profesionales, cursó casi todos los semestres de arquitectura en la Universidad del Atlántico y los de artes plásticas en Bellas Artes. Sin embargo, ninguna de esas carreras terminó.

Para la fecha cercana al 67 ́ ya había tenido varias exposiciones individuales y se presentó a concurso organizado por la Embajada de Italia, en este quedó en segundo lugar y su premio fue un boleto de ida en barco al país.

“Yo me voy solo con un boleto de ida, y no sabía cómo regresar y fue cuando me dijeron que si estudiaba me regalaban en el tiquete de regreso. Ahí fue cuando ingresé a estudiar Maestría en Historia del Arte, que no solo era teórica sino que también era el acercamiento a las obras originales”.

Pasado el tiempo Álvaro termina su posgrado, y aunque a día de hoy no sabe siquiera dónde está ese título, dice con gran seguridad que nunca le ha servido de nada, que lo suyo es crear.