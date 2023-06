Lina Babilonia, una voz llena de tradición que exalta las raíces ribereñas

Al nacer y crecer en una de las cunas más tradicionales del bullerengue, aquellos cantos y melodías cargados de sentimiento se convirtieron en parte del paisaje social. Por eso, Babilonia confiesa que descubrió su enamoramiento por sus tradiciones y raíces al llegar a Barranquilla, al enfrentarse a una ciudad en la que a pesar de que el bullerengue es bien recibido, se creía y aún se cree que es para escucharlo en una sola época del año.

A los 22 años llegó a ‘La Arenosa’ con una maleta cargada de sueños y esperanza. Desde el primer momento, sintió que Barranquilla le abrió las puertas y estudió Música en Bellas Artes.

“A Bellas Artes llegué a estudiar porque me gustaba la música, no solo la folclórica, sino en general. Mi abuela era la que más me apoyaba con mis sueños, era mi sostén”, afirma Babilonia.